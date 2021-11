Spotify ora ti mostra i testi delle canzoni

Finalmente Spotify è in grado di mostrarsi i testi delle canzoni in tempo reale. La funzione era attesa da tempo ed è finalmente arrivata anche in Italia.

Dopo una lunga beta, finalmente Spotify è in grado di mostrare i testi delle canzoni. La novità è in roll-out in queste ore, non soltanto negli USA ma anche in Italia. La feature usa la tecnologia di Musixmatch. Il testo delle canzoni, per gli amanti del karaoke, è in sincrono con la musica.

Gli utenti non dovranno più cercare i testi su siti terzi. Si fa tutto direttamente su Spotify. Purtroppo non tutte le canzoni supporteranno fin da subito la nuova funzione ‘Testi‘. Spotify promette comunque l’arrivo dei testi sulla maggior parte dei brani presenti nel suo catalogo.

Per vedere i testi non è necessario avere un abbonamento a Spotify Premium. Gli utenti possono scorrere liberamente il testo della canzone, inoltre è anche possibile condividere la propria strofa preferita sui social. I testi sono visibili sia sull’app per smartphone che sulla versione desktop di Spotify.

Nel frattempo Spotify continua a potenziare la sua offerta, andando oltre la musica. Nella giornata di ieri sono arrivati anche in Italia i podcast a pagamento. Per il momento si inizia con una versione extra di Start, rassegna del Sole 24 Ore.