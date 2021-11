Dyson ha aperto un negozio nel metaverso, le aspirapolveri conquistano la realtà virtuale

Dyson si aggiorna. Prima di acquistare i prodotti ora si possono provare con mano: a patto di avere un visore per la realtà virtuale. Il progetto si chiama Dyson Demo VR. Per accedere al nuovo ambiente virtuale e provare i prodotti dell’azienda è necessario avere un visore della linea Oculus, quelli prodotti da Meta (ex Facebook).

Per il momento è possibile provare i phon della Dyson, mentre un domani sarà anche possibile testare la tecnologia laser dell’aspirapolvere premium Dyson V15 Detect.

James Dyson, fondatore dell’azienda, ha spiegato che Dyson utilizza da anni le tecnologie di realtà virtuale e mista durante le fasi di progettazione e sviluppo del design dei suoi prodotti. «Abbiamo usato quelle stesse tecnologie per cambiare il modo in cui le persone comprano i nostri prodotti», ha detto.

È il primo passo di Dyson nel mondo della realtà virtuale, un settore in continua crescita che fa gola a sempre più aziende. Il cosiddetto metaverso: una nuova realtà che va a rivoluzionare il modo in cui interagiamo con i servizi online.

Non interessa solo alle aziende, ma anche alle istituzioni. La capitale della Corea, Seul, vuole diventare la prima città ad entrare nel metaverso, realizzando – tra le altre cose – una vera e propria riproduzione virtuale del suo municipio, con sportelli gestiti da avatar e molto altro.