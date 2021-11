Samsung Galaxy S22+ avvistato su GeekBench 5

Sembra che il nuovo Samsung Galaxy S22+ non sia riuscito a sfuggire allo sguardo attendo di GeekBench 5, visto che un dispositivo noto come modello numero SM-S906U è apparso sulla piattaforma, presentandosi con uno Snapdragon 898, anche se come sappiamo il device dovrebbe arrivare in diverse parti del mondo (fra cui l’Italia) con un Exynos 2200 del colosso.

C’è da dire che all’effettivo i risultati emersi risultano alquanto castrati, visto che le performance somigliano molto a quelle dell’A12 Bionic dell’iPhone XS (con risultati di 1163 in single-core e 2728 in multi-core), e che non abbiamo ancora la conferma del fatto che si sia trattato del nuovo specifico gioiellino della compagnia sudcoreana. Stando a quanto emerso, sono presenti un totale di 8 core, con un super Cortex-X2 che gira a 3 GHz, assieme a 3 A710 che girano a 2,5 GHz e 4 A510 più piccoli che girano invece a 1,8 GHz.

Il modello intercettato girava su Android 12, com’è in fondo facile immaginare per i nuovi flagship della compagnia, e si è presentato con un totale di 8 GB di RAM, anche se non è da escludere il fatto che non vengano proposte versioni più capienti di memoria in tal senso. Mentre il nuovo dispositivo verrà probabilmente rilasciato nel corso del mese di febbraio del prossimo anno, non sono ancora molti i dettagli che mancano, considerando che tra l’altro da poco il design del dispositivo Ultra è emerso in rete, come abbiamo approfondito nell’articolo che trovate a questo link.

Stando a quel che sappiamo, dopo aver valutato la cancellazione del nuovo Samsung Galaxy S21 FE, la compagnia ha deciso di rinviare i nuovi flagship per far posto proprio a questi, che dovrebbero invece arrivare a gennaio dopo una presentazione al CES 2022, ma siamo ancora in attesa di conferme ufficiali sulla strana situazione.