Samsung Galaxy S22 Ultra si mostra nelle prime immagini leakati assieme alla S Pen

Mentre sembra che Samsung avrà modo di svelare al mondo e rilasciare prima il nuovo S21 FE rispetto alla serie S22, si continua a parlare al contempo anche dei nuovi dispositivi che innoveranno le potenzialità dei telefoni del colosso sudcoreano. Dopo i diversi leak e rumor arrivati nel corso delle ultime settimane, delle foto (ovviamente non ufficiali) hanno svelato pressoché tutti i dettagli del design del nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra.

In foto si vede lo schermo da 6,8 pollici Super AMOLED, come anche il retro del prodotto, seppur purtroppo non ci siano novità per le specifiche. Troviamo le fotocamere a forma di “P” come era ormai suggerito da tempo, le quali non sono protette da un pezzo di scocca aggiuntivo ed escono tutte direttamente dalla parte posteriore del dispositivo per un risultato potenzialmente più elegante. Vi lasciamo qui di seguito alle foto del dispositivo leakate, riprese sulle pagine di PhoneArena e riportate da Jon Prossed di Front Page Tech.

La vera sorpresa, che finalmente abbiamo modo di ammirare con i nostri occhi, è la S Pen inserita dentro al telefono nella parte inferiore, che sembra sarà quindi presente per il dispositivo com’era ormai chiacchierato da tempo. All’effettivo, non sappiamo se Samsung possa optare per l’inserimento della sigla “Note” per questo device, o se lo stesso si chiamerà solamente Samsung Galaxy S22 Ultra.

Stando a quel che sappiamo, lo schermo dovrebbe offrire un refresh rate fino a 120 Hz, e il setup di camere presentare una principale da 108 MP, un’ultra grandangolare da 12 MP e una telephoto da 10 MP, con una periscopica da 10 MP a chiudere il tutto. Il processore potrebbe essere uno Snapdragon 898, anche se pare che alcune versioni avranno invece un Exynos 2200 di Samsung. Sembra che il rilascio avverrà nel mese di febbraio.