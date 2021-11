Playdate: rinviata al 2022 la console portatile con una manovella

Anche se prima dell’inizio della crisi di scorte non si trattava certamente di un evento comune, ci troviamo nel mese di novembre ad assistere già al secondo rinvio dell’uscita di una console da gioco. Vi avevamo da poco tempo parlato del fatto che lo Steam Deck è stato rimandato al prossimo anno, trovate a questo link il nostro approfondimento, e ora il tutto è avvenuto anche per il particolarmente atteso Playdate.

Si tratta di una console a dir poco particolare, pensata per giochi indie, e che si presenta con una vera e propria manovella per dei comandi aggiuntivi e unici, al fine di rendere la fruizione di titoli sulla piattaforma senza eguali.

La compagnia ha spiegato che si è trattata di una decisone costosa ma necessaria, visto che già 20.000 modelli erano stati prodotti, e che questi si sono presentati con dei problemi alquanto gravi legati alla durata della batteria.

La buona notizia è che, come riportato sulle pagine di Engadget, è stato confermato che questa verrà sostituita per tutti i modelli già prodotti e si opterà per un’altra soluzione per i prossimi, che grazie al supporto di un altro produttore dovrebbero invece durare molto di più.