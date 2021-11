Steam Deck in ritardo, le prime consegne solamente nel 2022

Il lancio della console Steam Deck è stata posticipata a febbraio del 2022, con diversi mesi di ritardo rispetto a quanto previsto.

Niente Steam Deck sotto l’albero di Natale, Valve ha annunciato un posticipo del D1. Le prime consegne arriveranno solamente a febbraio del 2022, contro i piani iniziali di rilasciare la console già durante il mese prossimo.

Siamo molto spiacenti di darvi questa notizia – abbiamo fatto il possibile per fronteggiare i problemi di approvvigionamento globali che interessano l’intero settore, ma a causa dell’assenza di componenti non saremo in grado di rispettare le tempistiche promesse. Sulla base delle nostre stime, crediamo che saremo in grado di spedire le prime unità dello Steam Deck a febbraio del 2022. Sempre a febbraio apriremo nuovamente la lista d’attesa per prenotare la console – chi è già in lista d’attesa manterrà la sua priorità, ma dovrà aspettare comunque di più