Elon Musk su Twitter si fa chiamare Lorde Edge. E in tempo record nasce una criptovaluta omonima

Elon Musk cambia brevemente nome su Twitter in 'Lorde Edge'. In tempo record qualcuno ha creato una criptovaluta con lo stesso nome.

09—Nov—2021 / 10:48 AM

Elon Musk cambia nick su Twitter e diventa per poche ore Lorde Edge. La mossa improvvisa ha già ispirato la creazione dell’ennesima criptovaluta meme, sulla scia di Shiba Inu e Doge (per citare due progetti legittimi, ma si potrebbe menzionare anche la truffa SQUID).

Elon Musk non ha spiegato le ragioni dietro al cambio di nickname, né il suo significato. La mossa a pochissime ore di distanza dalla pubblicazione di un sondaggio dove chiedeva ai suoi follower se vendere o meno il 10% delle sue azioni Tesla (ne abbiamo parlato qua).

Sta di fatto che il nuovo token Lorde Edge ha già raggiunto un volume di trading di oltre 11 milioni di dollari. Un Lorde Edge per il momento viene scambiato per 0,00001065$. Il sito del token presenta un’interfaccia raffazzonata e un font terribile (Comic Sans?). Non siamo nemmeno riusciti a trovare altri progetti promossi dai developer del token (che si firmano tutti con pseudonimo).

Il logo del token è uno Shiba Inu che fuma uno spinello. Insomma, ci sono tutti i possibili campanelli d’allarme.

Il caso Squid Token ha riacceso i riflettori sul pericolo delle truffe e dei rug pull per chi investe in token privi di reale utilità e creati esclusivamente sulla scia del tormentone o fenomeno pop più recente. Nel frattempo Elon Musk è ritornato al vecchio nickname. Chissà se l’ha fatto anche per prendere le distanze dal token, che nel frattempo aveva già ottenuto ampia copertura da parte della stampa americana.