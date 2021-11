SQUID Token, la denuncia di un investitore: “ho perso i risparmi di una vita”

Parla una delle vittime del token ispirato a Squid Game. Dopo la truffa ha perso tutto: "non riuscirò mai a riprendermi, ora non so come mantenere la mia famiglia".

Farebbe ridere, non fosse che l’ultima truffa del mondo crypto ha provocato danni irreparabili a migliaia di investitori sprovveduti. Squid era un token non ufficiale ispirato alla serie televisiva del momento, Squid Game.

Dopo l’incredibile successo, sulla scia di altre criptovalute meme come Doge e Shiba Inu, gli sviluppatori sono scappati con tutta la liquidità di SQUID, lasciando gli investitori con il cerino in mano. Contestualmente, tutte le pagine ufficiali del progetto – da Twitter a Telegram, passando per Discord e il sito ufficiale – sono andate offline. Un Rug Pull da manuale.

Tra le varie vittime dello scam anche un cittadino di Shanghai, che alla CNBC ha raccontato di aver perso 28.000 dollari, ossia i risparmi di un’intera vita.

Sono corso a comprare il token per una semplice idea: ho pensato che Squid Game è molto, molto popolare in questo momento e quindi anche il suo token lo deve essere. È una tragedia, non penso che riuscirò mai a riprendermi da questa perdita

ha raccontato l’investitore, che sostiene di non sapere come continuare a pagare le bollette e fornire supporto alla sua famiglia.

L’investitore sostiene di aver contattato l’FBI e la SEC nella speranza di ottenere tutele, ma difficilmente le sue denunce avranno seguito. Ha anche contattato il team di sviluppatori, usando una vecchia email, e CoinMarketCap, sito che monitora l’andamento delle singole criptovalute e dei token — ma che non avendo legami diretti con il progetto legittimamente respinge ogni responsabilità.