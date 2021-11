Il token non ufficiale di Squid Game era una truffa, gli esperti: “c’erano mille campanelli d’allarme”

Sorpresa (ma neanche troppo): il token non ufficiale di Squid Game era una truffa. Gli sviluppatori orchestrano il più classico dei rug pull, lasciando gli investitori con il cerino in mano. Una truffa bella e buona, che ha fruttato ai suoi organizzatori oltre 2 milioni di dollari.

Da diverse settimane i principali social erano stati bombardati da pubblicità di un token ispirato alla serie Squid Game – che però con Netflix non c’entrava assolutamente nulla. Inizialmente il token veniva scambiato per pochi centesimi poi, complice il successo della serie TV e le tante menzioni sui siti specializzati, SQUID è passato a valere oltre 2.800 dollari. Peccato che vendere il token e fare cash out fosse praticamente impossibile. E, infatti, molti siti e influencer specializzati in criptovalute avevano messo in guardia gli investitori da molto prima del telefonatissimo rug pull.

In realtà il contratto che regolata $SQUID era relativamente complesso e prevedeva l’impossibilità di liberarsi del token senza degli strani meccanismi di calcolo della maggioranza. Un contratto del genere lasciava di fatto nelle mani degli sviluppatori il potere di abilitare o meno alla vendita. Questo sarebbe dovuto essere uno dei campanelli d’allarme più importanti

scrive Gianluca Grossi su Criptovalute.it, in un articolo molto polemico con i siti che in questi giorni hanno contribuito a fare pubblicità al token senza fare le opportune verifiche.

SQUID è passato da 2.861 dollari a zero nell’arco di poche ore, dopo che gli sviluppatori dietro al token avevano mandato offline il sito e tutti i canali social della criptovaluta, incluso il server Discord ufficiale del progetto.

Rug Pull significa letteralmente tirare il tappeto: è una truffa comunissima nel mondo delle criptovalute e dei NFT. Gli sviluppatori, dopo aver pompato un progetto con una campagna marketing aggressiva e la promessa di una road map ambiziosa, saccheggiano la liquidity pool scappando con i fondi e abbandonando gli investitori. A quel punto il token o gli NFT associati al progetto non valgono più nulla.