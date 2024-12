Adesso è possibile creare i diamanti in tempo record in laboratorio. Ecco la nuova ricerca dai risultati sorprendenti.

Sembra impossibile da credere, eppure è vero. Adesso è possibile creare i diamanti in tempo record. Un’innovazione che semplifica il processo di produzione di diamanti creati in laboratorio e lo rende più efficace ed anche più accessibile. I diamanti veri e propri nascono tra i 145 ed i 240 chilometri sotto la superficie terrestre, in una parte del mantello terrestre dove le temperature raggiungono all’incirca i 1000 gradi Celsius ed una pressione molto elevata.

A queste condizioni, gli atomi di carbonio vanno a legarsi in una struttura cristallina ed è li che vengono a crearsi le gemme dure e molto lucenti, che sono quelle che tutti noi amiamo. Non è sempre facile portare in superficie questi diamanti. Un gruppo di ricercatori ha utilizzato un metodo chiamato crescita ad alta pressione e alta temperatura per riprodurre i diamanti in condizioni estreme.

Diamanti, una nuova ricerca consente di crearli in tempo record in laboratorio

Un gruppo di ricercatori ha trovato il modo per riprodurre in laboratorio i diamanti, utilizzando un metodo chiamato crescita ad alta pressione e alta temperatura. Il metodo ha permesso di simulare le stesse situazioni naturali estreme, permettendo al carbonio disciolto in metalli liquidi come il ferro di convertirsi in diamante, attorno ad una gemma iniziale.

Ad ogni modo, questo approccio sembra avere dei limiti visto che pressione e calore non sono proprio così facili da ottenere o da mantenere in laboratorio. Anche le dimensioni realizzate non sembrano essere proprio come quelle, le più grandi raggiungono le dimensioni di un mirtillo e il processo richiede tanto tempo.

Questa tecnica è stata sviluppata da un team guidato da Rodney Ruoff, chimico fisico presso l’Institute for Basic Science in Corea del Sud. Questa interessante ed intrigante scoperta potrebbe suggerire un nuovo capitolo nella storia dell’evoluzione delle gemme sintetiche che potrebbe rimodellare la produzione e le loro applicazioni.