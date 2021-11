WhatsApp: arriva il supporto al multi-dispositivo

WhatsApp ha finalmente provveduto a lanciare una funzionalità particolarmente attesa dagli utenti, che era già stata infatti promessa qualche mese a dietro, e che potrebbe cambiare l’esperienza di utilizzo dell’applicazione di messaggistica per molti. Nello specifico, si tratta del supporto al multi dispositivo, il che avverrà senza che sia necessaria una continua connessione a internet da parte dei telefoni.

Allo stato attuale infatti, se vengono spenti il servizio non permette di continuare a utilizzare l’app su altri ambienti collegati. La compagnia ha per fortuna consentito in seguito alla fase iniziale di beta testing un totale di 4 dispositivi connessi al massimo, i quali però andranno impostati manualmente almeno la prima volta.

Una volta attivata la nuova funzionalità, il che dovrebbe già risultare possibile per molti utenti, si verrà costretti a dover scollegare tutti i dispositivi già connessi, e a quel punto si potrà procedere con il link manuale di ulteriori device. Come riportato sulle pagine di PhoneArena, gli utenti iPhone non possono purtroppo al momento cancellare le conversazioni da altri dispositivi, e ci sono per tutti delle serie limitazioni per quel che riguarda i tablet. Inoltre, almeno una volta ogni 14 giorni, risulterà necessario connettere il proprio telefono principale a internet, o tutti i dispositivi collegati verranno disconnessi.

Speriamo ovviamente che queste piccole “pecche” della nuova funzionalità possano essere sistemate in seguito da Meta, anche se all’effettivo è un bene che gli utenti possano già mettere mano sulla feature in questione. Diverse novità bollono apparentemente in pentola per l’app di messaggistica, visto che sembra ormai quasi confermato il fatto che la compagnia sia al lavoro su delle vere e proprie Community, come da poco riportato sulle pagine di WABetaInfo, assieme anche ai primi screenshot della situazione, trovate a questo link il nostro approfondimento sulla questione.