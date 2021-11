WhatsApp: le Community potrebbero essere semplici gruppi con maggiore moderazione

Come riportato sulle pagine di WABetaInfo, sembra che le tanto chiacchierate Community di WhatsApp siano in fin dei conti dei gruppi con piccole variazioni.

Si era da tempo parlato delle cosiddette community di WhatsApp, dei posti virtuali che fino a qualche mese fa venivano indicati come un’evoluzione dell’app di messaggistica verso il mondo dei social network, ma all’effettivo pare che il tutto risulterà decisamente diverso.

Dopo i diversi report arrivati in rete infatti, le pagine di WAbetaInfo, sempre informate in merito agli aggiornamenti di Meta per la sua piattaforma, hanno fatto chiarezza sulla questione, mostrando alcuni screenshot. Nello specifico, sembra che le tanto chiacchierate Community siano potenzialmente molto utili, anche se in fin dei conti nulla di speciale.

Apparentemente si tratta di semplici gruppi dove i moderatori hanno maggiori privilegi, ed è possibile che questi siano selezionati quando si provvede nel creare una nuova Community. L’unica reale differenza visiva riguarda le icone, che sono quadrate e non rotonde, almeno per ora, forse proprio per motivi di differenziazione.

Pare che fra le possibilità ci sia anche quella di non fermare la chat per gli utenti che non fanno parte della moderazione, ma non abbiamo ancora dettagli precisi in merito. Come specificato da WABetaInfo, c’è da considerare che si tratta di una funzionalità ancora in fase di sviluppo, e che all’effettivo potrebbe cambiare molto prima del rilascio, di cui anche in questo caso non sappiamo molto.