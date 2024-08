I ricercatori hanno scoperto dei potenziali candidati antibiotici nei microrganismi marini artici. Infatti, il dottor Palvi Tammela, insieme al suo team, dell’Università di Helsinki si sono concentrati sugli attinobatteri, una tipologia di batteri che si trova nel suolo e in altri ambienti.

Gli attinobatteri hanno fornito molti composti bioattivi, alcuni dei quali sono ora utilizzati come antibiotici e altri farmaci, come farmaci antitumorali e immunomodulanti. Il primo antibiotico usato clinicamente, dopo la penicillina, che è stato scoperto dagli actinobatteri è stata la streptomicina, che è stata anche il primo farmaco efficace contro la tubercolosi polmonare.

dottor Tammela

La ricerca di nuovi antibiotici

Il 70% degli antibiotici attuali arriva da attinobatteri del suolo, mentre la maggioranza degli ambienti terrestri resta non sfruttata per la scoperta di antibiotici. Motivi per cui il team ha deciso di cercare nuove molecole nell’Oceano Artico. Il dottor Tammela ha spiegato:

Mirare alla virulenza invece di uccidere i batteri, è studiato come una delle opzioni per trattare le infezioni e considerato meno a rischio di resistenza antimicrobica.

Dopo mesi di ricerca, il team è arrivato ad una svolta. Si sono imbattuti in un composto naturale che può inibire la virulenza di un pericoloso ceppo di batteri.

Abbiamo scoperto un composto che inibisce la virulenza enteropatogena di E. coli (EPEC) senza influenzarne la crescita, e un composto che inibisce la crescita, entrambi negli attinobatteri dell’Oceano Artico. La maggior parte delle sfide erano legate ai campioni, il lungo processo che iniziava dalla coltura e dall’estrazione al frazionamento e all’isolamento.

dottor Tammela

Nello studio, i composti sono stati estratti da quattro specie di attinobatteri raccolti durante una spedizione di ricerca norvegese nel Mar Artico nel 2020. Il processo di screening ha identificato due composti precedentemente sconosciuti con una potente attività antivirulenta o antibatterica.

Un composto è stato isolato da un capo non identificato di Rhodococcus, mentre l’altro è stato ottenuto da un ceppo non identificato di Kocuria. Il dottor Tammela ha dichiarato: