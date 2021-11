Arcane: nuovo trailer per la serie animata Netflix tratta da League of Legends

Il giorno del debutto della prima serie tv di Riot è giunto e Netflix ha lanciato un nuovo, breve trailer per Arcane, spin-off di League of Legends.

Arcane, la prima serie TV di Riot, ha appena debuttato su Tencent Video in Cina e su Netflix nel resto del mondo, giusto poche ore dopo la finale del Campionato Mondiale di League of Legends. Ecco, dunque, il trailer di lancio dell’anime rilasciato dalla piattaforma.

La serie sarà divisa in tre atti, con tre episodi ciascuno. I primi tre episodi si concentrano sulla nascita delle due sorelle e verranno trasmessi il 7 novembre. Il secondo atto uscirà una settimana dopo, il 13 novembre, e il terzo sarà disponibile il 20 novembre. Il debutto della serie sarà al centro di una grande festa per i giocatori e i fan di League of Legends.

Ambientata nel mondo di League of Legends, Arcane parla del delicato equilibrio tra la ricca città di Piltover e lo squallore di Zaun. In tanti la chiamano “la città del progresso” ed è la patria di molte delle menti più brillanti. Ma la creazione dell’Hextech, che permette a tutti di controllare l’energia magica, minaccia questo equilibrio. Anche se Arcane racconta le storie dei campioni di League of Legends, la serie è creata per essere un complesso mondo a se stante pieno di decisioni morali, animazioni mozzafiato e con una storia avvincente.

