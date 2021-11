Matrix Resurrections: annunciata la collezione ufficiale di Avatar NFT, costano 50$

In attesa del debutto in sala dell’attesissimo Matrix Resurrections, Warner Bros ha presentato una collezione ufficiale di NFT ispirati al film. In totale saranno generati 100.000 NFT, ognuno rappresenta un diverso personaggio dell’universo di Matrix. L’operazione è in collaborazione con Nifty, piattaforma specializzata nella vendita di crypto-collezionabili.

Per chi ha dimestichezza con questo mondo è evidente che si tratti di una tiratura estremamente superiore alla norma. La maggior parte delle collezioni di NFT di questo tipo, dai CryptoPunk ai Pudgy Penguins, comprendono dai 5000 ai 10.000 diversi NFT unici. L’obiettivo di Warner Bros, dunque, non è certo quello di creare una serie di collezionabili estremamente esclusivi, ma di portare i suoi NFT al numero più alto di appassionati possibili. Cosa che si riflette anche nel prezzo di acquisto: 50 dollari per NFT, una cifra sicuramente importante, ma infinitamente più bassa del prezzo di vendita di altri collezionabili di questo tipo (vi ricordate degli NFT ufficiali di Saw, giusto per fare un esempio?).

La release della collezione di NFT ufficiale di Matrix Resurrections è fissata per il prossimo 30 novembre. Acquistando un NFT l’utente dovrà scegliere tra Pillola Blue e Pillola Rossa. Successivamente, la collezione verrà estesa con accessori ed effetti per personalizzare i propri avatar.

Warner Bros ha già lavorato con il mondo degli NFT, in occasione dell’arrivo del nuovo “Space Jam: A New Legacy” aveva presentato una collezione di crypto-collezionabili andata sold-out in meno di 24 ore.

Nel frattempo anche McDonald è entrato ufficialmente nel mondo dei collezionabili virtuali, mettendo in palio un NFT del suo celebre McRib.