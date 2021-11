McDonald, il McRib diventa un NFT: le catene di fast food flirtano con la Blockchain

Il mondo degli hamburger flirta con gli NFT e le criptovalute. È il turno di McDonald: il McRib, l’hamburger in edizione limitata con le costolette amatissimo in America, diventa un Non-Fungible Token. Un cryptocollezionabile emesso in edizione limitata – e i collezionisti sono già in fermento.

i present to u the most important NFT. RT for a chance to win one of ten exclusive #McRibNFT

no purch. nec. 50 U.S./DC, 18+ only. winners need crypto wallet to receive NFT. rules: https://t.co/2QRhsPlpur pic.twitter.com/KYmWI67PhG

— McDonald's (@McDonalds) November 1, 2021