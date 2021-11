Burger King: compri un hamburger e vinci Bitcoin e Dogecoin, la promozione negli USA

Burger King premia i suoi clienti americani con un concorso in collaborazione con Robinhood: in palio Bitcoin, Ether e Dogecoin. L’iniziativa è stata pensata per promuovere il nuovo programma fedeltà “Royal Perks”. Per partecipare è sufficiente spendere almeno 5 dollari, online o nei ristoranti, da Burger King.

Come detto, il concorso purtroppo è un’esclusiva di Burger King USA. Per poter partecipare il cliente deve essere residente in uno dei 50 stati degli USA ed avere minimo 18 anno. Il cliente iscritto al programma Royal Perks non dovrà far altro che effettuare un acquisto a scelta da almeno 5 dollari, ricevendo in cambio un codice premio via email. Ogni partecipante può ricevere fino ad un massimo di 21 codici premio, si legge nel regolamento del concorso di Burger King.

I vincitori dovranno aprire un conto su Robinhood Crypto, partner ufficiale del concorso. Vale la pena di specificare che Robinhood non è un vero e proprio exchange e non consente di trasferire le proprie criptovalute su un wallet esterno. In modo simile ad eToro e Revolut, Robinhood consente esclusivamente di fare speculazione sulle principali valute digitali. Il concorso mette in palio 20 Bitcoin, 200 Ether e 2 milioni di Dogecoin.

you heard it here first. we’ve teamed up with @RobinhoodApp to give out a side of crypto when you spend $5* or more on the BK App with Royal Perks. No Purch. Nec. Terms Apply. See thread for more. pic.twitter.com/z1bLsYGgBB — Burger King (@BurgerKing) November 1, 2021

L’iniziativa di Burger King arriva con un tempismo sorprendente: anche McDonald ha appena lanciato un intrigante concorso legato al mondo delle criptovalute e degli NFT.