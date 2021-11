Apple lavora già ad un nuovo iPad Mini: avrà schermo ProMotion (come iPad Pro e iPhone 13 Pro)?

Secondo una fonte coreana, Apple starebbe lavorando ad un nuovo iPad Mini con schermo ProMotion, e quindi un un refresh rate variabile fino a 120Hz. L’attuale tablet ha una frequenza d’aggiornamento di 60Hz.

L’iPad Mini è amato da un’importante fetta di clienti Apple, eppure l’ultimo modello si è fatto aspettare per un bel po’ di anni. Il nuovo iPad Mini 6 è uscito solamente pochi mesi fa, mentre il modello precedente risaliva al 2019. Forse le cose stanno per cambiare, dato che sembra che Apple stia già lavorando ad un successore dell’attuale tablet compatto.

Con il ProMotion a 120Hz, l’ipotetico nuovo iPad Mini 7, dunque, avrebbe la stessa tecnologia attualmente proposta da iPhone 13 Pro, iPad Pro e MacBook Pro. Ovviamente il condizionale è d’obbligo, visto che di certo ed ufficiale in questa fase non c’è assolutamente nulla.

Per il resto, i nuovi rumor nulla dicono sulle possibili specifiche dell’iPad Mini 7 (che processore monterà?), né indicano una possibile data di uscita. In attesa di ulteriori notizie ufficiali, forse è troppo presto per confidare in un nuovo ciclo di release annuali per il piccolo di casa Apple.

Proprio il display del nuovo iPad Mini era finito al centro di diverse polemiche: tra segnalazioni di un fastidioso ‘effetto gelatina’ (che però Apple ritiene fisiologico e quindi irrisolvibile) e di un altro problema che creerebbe degli aloni quando si premono alcune parti dello schermo, forse causato dall’eccessiva prossimità tra il pannello e alcuni componenti elettronici del tablet.