iPad Mini 6, Apple liquida la questione ‘Jelly scrolling’: “il tremolio dello schermo? È normale”

No, ad Apple non interessa granché il cosiddetto problema del jelly scrolling, un presunto bug dell’iPad Mini che renderebbe – in alcuni casi – lo scrolling estremamente fastidioso, complice un effetto di sfarfallio. Il problema sarebbe causato dal fatto che il refresh rate delle due porzioni dello schermo non sarebbe in sincrono. L’effetto ricorda quello di una gelatina traballante, da qui il nome.

Il problema era stato denunciato dal magazine The Verge pochi giorni fa. Oggi Apple dà una risposta ufficiale: ‘non ci interessa, è tutto regolare, non preoccupatevi’. O qualcosa del genere. Interpellata dal magazine Ars Technica, Apple ha spiegato di ritenere il jelly scrolling assolutamente normale, dato che l’iPad Mini 6 monta uno schermo LCD.

Negli schermi LCD – spiega Apple – può succedere che ci sia un leggero ritardo tra il refresh rate delle linee superiori e quelle inferiori quando si scrolla il display. Secondo Apple il fenomeno del jelly scrolling rientra né più né meno all’interno di questo difetto fisiologico della tecnologia LCD.

Secondo altre tesate, il problema sarebbe visibilmente più accentuato. Poco importa, perché sembra che Apple – almeno in questo momento – non sia interessata a porvi rimedio. La risposta di Apple lascia anche intendere che non si tratti di un problema lato software, come inizialmente sperato. Nulla di risolvibile con una patch, in altre parole.