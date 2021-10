iPad Mini 6: segnalato un nuovo problema del display, un incubo senza fine?

Non c’è pace per l’iPad Mini 6, gli appassionati aspettavano da ormai tre anni un aggiornamento del piccolo di casa Apple. Ora che è uscito sembra però che il tablet abbia più di qualche problema. Alcuni utenti hanno segnalato un nuovo difetto del display: basterebbe tenere premuto in alcuni punti per generare degli aloni con una sorta di effetto “bolla”.

L’effetto è piuttosto fastidioso e si nota particolarmente quando si sta guardando un’immagine scura. Sarebbe un difetto dovuto alla distanza ravvicinata tra lo schermo e i componenti sottostanti, ipotizzano alcuni utenti nei diversi thread su Reddit nati per discutere del fenomeno.

Ma le bolle create dalla pressione non solo l’unico problema del display dell’iPad Mini 6: pochi giorni dopo l’uscita del tablet si era parlato dell’effetto jelly scrolling. Sembra che il refresh rate della parte sinistra e destra dello schermo non siano perfettamente in sincrono. Questo causa un fastidioso effetto ‘gelatina’, nel senso che l’immagine traballa leggermente durante lo scrolling.

Apple ha minimizzato la questione, sostenendo che si tratti di un difetto intrinseco della tecnologia LCD. Insomma, c’è poco da farci.

Il nuovo iPad Mini 6 è disponibile per l’acquisto ad un prezzo di partenza di 559€.

