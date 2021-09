iPad Mini 6: segnalati problemi al display, il caso jelly scrolling

Sempre più utenti stanno segnalando un grave bug del nuovo iPad Mini 6: il refresh rate della parte sinistra e quello della parte destra dello schermo non sono perfettamente in sincrono. Il risultato è che scrollando il display si ottiene un fastidioso effetto gelatina, nel senso che l’immagina trema leggermente.

Non a caso, il problema è stato soprannominato jelly scrolling. Al momento non sappiamo se si tratti di un vero e proprio difetto di progettazione dell’hardware o se si tratti di un bug risolvibile con un aggiornamento. Sta di fatto che, a giudicare dalle denunce sui social e sui forum specializzati, il problema sembra essere relativamente diffuso.

Dieter Bohn di The Verge ha documentato l’effetto gelatina del nuovo iPad Mini 6 con una serie di video. Ne emergono alcune informazioni: 1) il problema non è costante, ma va e viene; forse avvalorando l’ipotesi che si tratti di un problema risolvibile a livello software 2) il problema è completamente assente quando si utilizza l’iPad Mini 6 tenendolo in orizzontale.

Mentre scriviamo questa news, Apple non ha ancora parlato apertamente del problema. Nel caso in cui si presenti il bug sul vostro tablet, il nostro consiglio è di rivolgervi all’assistenza ufficiale di Apple, in attesa di nuove informazioni da parte del produttore.

Here is is slow-mo video of scrolling on the iPad Min i slowed down EVEN MORE in a frame-by-frame step through. Notice how the right moves up faster than the left.

In normal usage you barely see it, but every now and then it become noticeable. In landscape it goes away entirely pic.twitter.com/iq9LGJzsDI

