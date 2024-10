La U.S. Space Force sta monitorando i detriti nello spazio dopo che un satellite prodotto da Boeing è esploso all’inizio di questa settimana, come confermato dall’operatore del satellite. Il satellite, Intelsat 33e, lanciato nel 2016 e utilizzato per fornire comunicazioni in Europa, Asia e Africa, ha subito “un’anomalia” sabato scorso, secondo un comunicato di Intelsat. Nonostante i tentativi di collaborare con Boeing per riparare il satellite, lunedì la U.S. Space Force ha confermato la sua esplosione.

La distruzione del satellite ha lasciato alcuni clienti senza alimentazione o servizi di comunicazione. Intelsat ha affermato di stare lavorando con fornitori terzi per limitare le interruzioni del servizio e di essere in contatto con i clienti colpiti. Dopo la distruzione, la U.S. Space Force sta tracciando “circa 20 frammenti” del satellite nello spazio, sottolineando che non vi sono “minacce immediate” e che le valutazioni di routine per garantire la sicurezza sono in corso.

L’agenzia spaziale russa, Roscosmos, ha riportato di aver registrato “più di 80 frammenti” del satellite distrutto. Un’analisi delle traiettorie dei frammenti ha confermato che la distruzione del satellite è stata “istantanea e ad alta intensità”, ha dichiarato Roscosmos.

Boeing ha registrato una perdita di oltre 6 miliardi di dollari nel terzo trimestre, come riportato mercoledì. A inizio ottobre, il nuovo CEO Kelly Ortberg aveva annunciato un taglio del 10% della forza lavoro dell’azienda. Decine di migliaia di operai della compagnia hanno aderito allo sciopero organizzato dai sindacati.