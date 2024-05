Boeing, un altro nulla di fatto: annullato il lancio verso la SSI

Boeing ha annullato l’attesissimo primo lancio del suo razzo Starliner che trasporta astronauti verso la Stazione Spaziale Internazionale a causa di un problema alla valvola della navicella. La navicella Boeing avrebbe dovuto decollare dalla stazione spaziale di Cape Canaveral in Florida, trasportando gli astronauti Barry Wilmore e Sunita Williams nel primo tentativo di un volo di prova con equipaggio. Ma il lancio è stato cancellato circa due ore prima del previsto. Il controllo della missione ha richiesto lo “scrub” del tentativo di lancio dopo che è stata rilevata un’anomalia su una valvola dell’ossigeno del razzo Atlas V della United Launch Alliance. Il problema riguarda, nello specifico, una valvola di scarico dell’ossigeno sullo stadio superiore del razzo prodotta da Boeing, ha riferito l’Associated Press citando un ingegnere dell’United Launch Alliance. “Il direttore di lancio di ULA, Tom Heter III, ha comunicato al team di lancio la decisione che le operazioni di lancio di AtlasV e Starliner non proseguiranno questa sera”, ha scritto United Launch Alliance sul suo account ufficiale X. “In una situazione come questa, se vediamo una firma dei dati diversa da quella che abbiamo visto in precedenza, non siamo disposti a correre alcun rischio con quello che è il nostro carico utile più prezioso”, ha dichiarato l’ingegnere di ULA. Pochi minuti dopo aver annullato il lancio, il nuovo astrovan della Boeing era sulla rampa di lancio per riportare indietro i due a stronauti. Non è ancora chiaro quando il team riproverà a lanciare i piloti collaudatori. La Nasa ha ingaggiato Boeing e SpaceX più di dieci anni fa per trasportare gli astronauti da e verso la ISS, pagando a entrambe le aziende miliardi di dollari.

Mentre SpaceX trasporta equipaggio e merci sulla ISS dal 2020, Starliner deve completare un test finale fondamentale prima che la Nasa possa autorizzare Boeing. Il primo volo di prova della Boeing senza equipaggio nel 2019 non è riuscito a raggiungere la stazione spaziale.

Successivamente, quando Boeing ha ripetuto il volo, ha riscontrato problemi alla capsula, al paracadute e al nastro infiammabile.

L’ultimo incidente è un’altra battuta d’arresto per Boeing, che ha già sperimentato anni di ritardi e sforamenti di budget con il suo programma Starliner.