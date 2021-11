Khaby Lame testimonial di Facebook: “vi spiego il metaverso” e si teletrasporta come Goku

Meta sceglie un testimonial eccezionale: Khaby Lame spiega cosa è il metaverso così come immaginato dall’ex Facebook. In un nuovo video la star di TikTok si teletrasporta da una parte all’altra del mondo come Goku. Così, da vero Super Saiyan, la star mette le dita sulla fronte finendo affianco a Zuckerberg e poi teletrasportandosi ancora una volta per fare da spettatore ad una partita a scacchi olografici tra due anziani.

No one makes jumping around the metaverse look easier than @KhabyLame https://t.co/Mw9iYqmeJg pic.twitter.com/vN7iWPGoZf — Meta (@Meta) October 30, 2021

Le scene sono quelle già viste nel teaser di presentazione del metaverso condiviso da Meta dopo l’annuncio del rebranding.

Teletrasportarsi nel metaverso sarà semplice come cliccare su un link

spiega Mark Zuckerberg. Il video del tiktoker è stato condiviso sui canali social ufficiali di Meta.

La scorsa settimana la partent company di Facebook e Instagram ha cambiato nome. Questa estate Mark Zuckerberg aveva spiegato di voler trasformare la sua azienda in una ‘metaverse company’. Parlando del futuro della realtà virtuale, Zuckerberg in passato aveva più volte enfatizzato la possibilità che i visori un domani sarebbero diventati qualcosa di simile ad un portale per altri mondi e luoghi. «Sarà come il teletrasporto», aveva detto in una serie di interviste.

Il nuovo brand Meta, non a caso, verrà utilizzato anche per i visori prodotti da Facebook — ad esempio i nuovi Oculus Quest saranno chiamati ‘Meta Quest’.