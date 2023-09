Domani Meta terrà un evento dedicato a IA e realtà virtuale

Dopo Apple e Microsoft, il 27 settembre è il turno di Meta, l’azienda che controlla Instagram e Facebook, ma che dal 2014, dopo aver acquistato la Oculus, produce anche i visori per la realtà virtuale Meta Quest. Durante l’evento di domani, Meta dovrebbe presentare proprio l’atteso Meta Quest 3, ultima generazione del visore stand-alone, utilizzabile anche senza un potente computer, che oggi è in assoluto il campione di vendite in questa categoria. +

Zuckerberg ha già mostrato un’anteprima del visore sui suoi social e sappiamo già che sarà il primo di questa serie – dopo che un anno fa il Meta Quest Pro aveva già puntato in questa direzione – ad integrare funzionalità di realtà mista, o mixed reality: grazie alle telecamere esterne, il visore può proiettare immagini e informazioni anche sull’ambiente reale circostante, in realtà aumentata.

Sappiamo anche che il Meta Quest 3 avrà, tutto sommato e considerando le sue funzioni avanzate, un prezzo relativamente democratico: 499$, come una console di ultima generazione.

È molto probabile che, durante l’evento di domani, Meta non si concentrerà solo sulla realtà virtuale, ma esplorerà anche i suoi ambiziosi progetti nel campo del cosiddetto metaverso (cioè? Abbiamo provato a spiegarlo qui) e dell’intelligenza artificiale generativa. Come sempre, Lega Nerd pubblicherà una rassegna puntuale con tutte le principali novità che verranno annunciate.