TikTok vuole diventare “l’app definitiva per lo shopping”

TikTok, il popolare social media basato su video brevi, ha da tempo rappresentato un’arena per gli influencer per ottenere accordi con marchi e promuovere prodotti. Tuttavia, ora l’azienda sta cercando di trasformare questa pratica informale in un’esperienza di shopping più strutturata. TikTok ha annunciato il lancio del suo prodotto di e-commerce negli Stati Uniti, cercando di capitalizzare sulla popolarità dell’app e trasformare i suoi spettatori in consumatori. In un recente post sul blog, l’azienda ha presentato il suo TikTok Shop, che offre una serie di funzionalità per gli utenti, i creatori di contenuti e le imprese.

Il TikTok Shop comprende una “scheda Negozio” per le imprese per mostrare i propri prodotti, video affiliati inseriti nei feed degli utenti che consentono ai creatori di guadagnare commissioni e annunci pubblicitari per le imprese. TikTok sta anche lanciando la sua branca logistica chiamata “Fulfilled by TikTok”, che faciliterà lo stoccaggio e la spedizione per i commercianti registrati.

In un’intervista con il New York Times, il dirigente di TikTok, Nico Le Bourgeois, ha dichiarato che il TikTok Shop ha più di 200.000 venditori registrati, con oltre 100.000 creatori che hanno già accesso ai pulsanti di shopping in diretta. Bourgeois ha poi discusso dei piani dell’azienda per rivoluzionare l’industria. “Abbiamo un piano molto aggressivo per fare rumore nell’industria e assicurarci che le persone capiscano che TikTok è un luogo per fare shopping”, ha detto. “Saremo molto presenti durante il Black Friday e il Cyber Monday grazie a una combinazione di traffico, spedizione gratuita e offerte”.

Al momento, la scheda Negozio è disponibile per il 40 percento degli utenti di TikTok statunitensi. La funzionalità verrà implementata gradualmente e sarà disponibile per tutti gli utenti entro l’inizio di ottobre.