Ethereum supera quota 4.400 dollari, il valore più alto della storia della criptovaluta

Con un solido 8,6% registrato solamente nel corso degli ultimi 7 giorni, Ethereum ha superato la soglia dei 4.400 dollari, raggiungendo il valore più alto della sua storia. Solamente ad inizio del 2021, ricorda Cnet.com, la criptovaluta veniva scambiata a 383 dollari.

Nel 2021 è tornata la febbre per le criptovalute. Nonostante gli spauracchi della Cina, è un anno caratterizzato da un bull market, un mercato rialzista, che ha portato Ethereum e Bitcoin ai loro massimi di sempre — anche se l’incubo di dicembre del 2017 rimane un ricordo ancora piuttosto vivido per gli investitori.

Ethereum, continua Cnet, è la criptovaluta più usata per applicazioni DeFi e non solo. È anche la criptovaluta di riferimento per il minting dei cryptocollezionabili NFT, prova ne è che negli ultimi mesi le Gas Fees, le commissioni da pagare per effettuare transazioni ed operazioni usando la rete ethereum, hanno raggiunto valori astronomici.

Dopo il ban della Cina al mining di criptovalute, a luglio Ethereum era scivolato a quota 1.800$, salvo poi risalire, senza sosta, fino ad oggi.

Nel frattempo il mondo delle criptovaluta ha un nuovo astro nascente: Shiba Inu, una criptovaluta meme che ha creato attorno a sé una community di appassionati estremamente coesa. Se ad ottobre uno SHIB veniva scambiato a 0.0000000001 dollari, oggi un token ne vale 0.000086. E c’è già chi, almeno sulla carta, è diventato miliardario.