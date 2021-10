Shiba Inu testa a testa con i dogecoin, ma il sorpasso è durato poco

Tutti pazzi per Shiba Inu, la nuova criptovaluta meme. Nelle ultime 24 ore ha brevemente superato i dogecoin, diventando l'ottava criptovaluta per market cap.

Il mondo delle criptovalute ha un nuovo meme preferito. Nelle ultime 24 ore Shiba Inu ha momentaneamente sorpassato il dogecoin, diventando l’ottava criptovaluta per capitalizzazione di mercato. Con una supply di oltre 394.000 miliardi (!) di token in circolazione e un prezzo per singolo SHIB di oltre 0,00007$, il market cap complessivo della criptovaluta ha superato i 33 miliardi di euro.

Nel frattempo la criptovaluta – complice il rialzo del Dogecoin, che ha fatto oltre il 34% nelle ultime 24 ore – è scivolata nuovamente in decina posizione. Ma la guerra trai due cani continua.

Shiba Inu nasce con intenti giocosi, ma a differenza dei Dogecoin può contare su una community più organizzata, oltre che su un ecosistema – fatto di servizi, token paralleli, NFT ufficiali ed iniziative di vario tipo – decisamente più complesso. Shiba Inu attualmente non è presente su tutti gli exchange più popolari – anche se nel frattempo sono sempre di più le piattaforme, anche mainstream, ad offrire la criptovaluta. Fino a pochi mesi fa per comprare dei SHIB era necessario avere già un’altra criptovaluta, come ETH o BNB, ed affidarsi ad una piattaforma DeFi come PancakeSwap. Un’operazione forse non alla portata di tutti. A maggior ragione se lo swap viene effettuato partendo da un wallet allacciato alla rete di Ethereum, considerate le commissioni allucinanti degli ultimi mesi.

La community di Shiba Inu ha già oltre 800mila holder

Oggi la community di Shiba Inu conta oltre 800.000 holder, ossia il numero di wallet che contengono almeno uno SHIB.