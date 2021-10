MacBook Pro: un’opzione rimpicciolisce lo schermo per i “problemi” con il notch

L’aspetto maggiormente criticato dei nuovi MacBook Pro è senza ombra di dubbio il notch, che il colosso di Cupertino ha deciso di inserire per i dispositivi al fine di ottenere diversi vantaggi per i clienti. Vi abbiamo recentemente parlato di come questa, stando a Apple, sia un’idea addirittura geniale, trovate al seguente link il nostro approfondimento sulla questione.

Per fortuna, la compagnia ha inserito nei nuovi dispositivi un’opzione che permette di “rimuovere” il notch dal proprio schermo, al fine nello specifico di evitare che la visione in alcune applicazioni possa interferire con l’esperienza di utilizzo.

Stando ai piani dell’azienda, il piano è quello di rendere il notch quasi invisibile, visto che lo schermo risulta ora più grande, e nel corso delle ore di utilizzo lo stesso non dovrebbe neanche farsi notare. Al fine di ovviare al suddetto problema, è possibile optare per un’opzione di scaling che tiene completamente fuori il notch dalla parte di schermo di cui si fruisce.

Purtroppo per alcuni consumatori però, per il momento non è possibile attivare la funzionalità a proprio piacimento, visto che questa parte solamente quando si presentando dei problemi per determinate app. È sufficiente recarsi nelle info delle applicazioni e attivare la funzionalità premendo sulla spunta dedicata inserita dal colosso di Cupertino, che come spiegato viene automaticamente rimossa non appena gli sviluppatori hanno modo di adattarsi al notch aggiornando la propria app.