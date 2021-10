Il primo smartwatch di Facebook sarà fatto così (e sì, quello è un notch)

Se ne parla da un po’: Facebook sta lavorando ad uno smartwatch con fotocamera. Complice un render trovato all’interno dell’app dei Ray-Ban Stories, ora abbiamo anche un’idea di massima di come sarà il device. L’immagine è stata scoperta e pubblicata da Bloomberg.

Lo schermo dell’orologio è interrotto da un notch, dove troviamo una fotocamera frontale. Non è una grossa sorpresa, anche di questo se ne parlava da tempo. Lo smartwatch di Facebook potrà venire utilizzato per le videochiamate. E forse, anche grazie ad alcuni accessori ufficiali, potrà trasformarsi all’occorrenza in una piccola action cam.

Il render pubblicato online in queste ore, chiaramente, non doveva diventare di dominio pubblico. Anche per questo motivo è possibile che il design finale del prodotto possa essere molto diverso. Anche perché la presentazione dello smartwatch – salvo grosse soprese – è fissata per l’estate del 2022, tra poco meno di un anno da oggi.

Sappiamo anche che l’orologio avrà un modem LTE e dovrebbe avere una serie di feature dedicate alla salute, al fitness e alla messaggistica.

Giovedì la parent company di Facebook ha cambiato ufficialmente nome in ‘Meta’. Anche per questo motivo, è verosimile che il device non sfrutterà il brand ‘Facebook’ (troppo scomodo e troppo controverso), cosa che non fanno nemmeno i Ray-Ban Stories. Sappiamo che in futuro perfino gli Oculus Quest cambieranno nome, diventando i ‘Meta Quest’. Si chiamerà Meta Watch? Probabilmente no: il nome è già registrato da un’altra azienda, nota il sito The Verge.