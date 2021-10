Facebook cambia ufficialmente nome, si chiamerà Meta

Come confermato nella giornata di oggi, Facebook ha ufficialmente cambiato nome, la compagnia specializzata nel mondo dei social network si chiamerà Meta.

Sapevamo da tempo che un cambio di nome per Facebook era ormai quasi ufficiale, e nella giornata di oggi Mark Zuckerberg ha ufficializzato il tutto nel corso della sua conferenza Connect. Nello specifico, l’imprenditore e SEO della compagnia, ha svelato che da oggi l’azienda prenderà il nome di “Meta“.

Trovate qui di seguito le sue parole, che approfondiscono il fatto che come spiegato al momento la parola Meta rispecchia maggiormente quello che l’azienda punta a essere nel futuro:

Siamo una compagnia che costruisce tecnologie al fine di connettere. Insieme, possiamo finalmente mettere le persone al centro della nostra tecnologia. E, insieme, abbiamo modo di sbloccare un’economia dei creatore decisamente più grande.

Al momento, Facebook non rispecchiava quindi gli obiettivi che il colosso si è posto per il futuro, anche se ovviamente ci sarà ancora molto da lavorare, considerando tra le altre cose i recenti investimenti dell’azienda nel suo metaverso e i tempi di sviluppo previsti, di cui vi abbiamo parlato all’interno di questo approfondimento.

Mentre come sappiamo ci vorranno infatti diversi anni per permettere all’azienda di trovarsi a rispecchiare i suoi obiettivi di unione, questo è sicuramente un importante primo passo, che ovviamente riguarda solamente il nome della compagnia, e non intaccherà la piattaforma di Facebook stessa.