House of Gucci: nuovo trailer e character poster per l’atteso film di Ridley Scott

Avevano tutto, ma “lei” voleva di più. Il nuovo trailer di House of Gucci è infine stato pubblicato da MGM Studios, e nel cast all-star Lady Gaga è sempre la regina della scena. In più, vi presentiamo anche i nuovi character poster.

House of Gucci è ispirato alla sconvolgente storia vera della famiglia che ha fondato Gucci. La casa di alta moda italiana diventata famosa in tutto il mondo. Il film racconta tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni. Potere, Creatività, Ambizione, Tradimento, Vendetta e un omicidio. Tutto per il controllo della Maison che portava il nome della loro famiglia.

Nel cast del film, tra gli altri, Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons e Al Pacino: la pellicola dovrebbe arrivare nelle sale questo autunno.

