Blade Runner 2049: Ridley Scott si pente di non aver fatto la regia

Ridley Scott durante la sua carriera ha diretto film di fantascienza di grande livello come Alien e Blade Runner, e lo stesso regista ha dichiarato di recente che avrebbe voluto dirigere anche Blade Runner 2049.

Ecco cosa ha detto a Empire, ricordando come, per problemi di programmazione, abbia deciso di girare Alien: Covenant, rinunciando a Blade Runner 2049:

Non avrei dovuto prendere quella decisione, ma dovevo farlo. Avrei dovuto agire diversamente e fare Blade Runner 2049.

Ricordiamo che Blade Runner 2049 è un film uscito nel 2017, e la regia è stata affidata a Denis Villeneuve. Nel lungometraggio sono comparsi tra i protagonisti Ryan Gosling, Harrison Ford e Jared Leto.

Ma, mentre Ridley Scott ha deciso di non proseguire con la sua esperienza su Blade Runner, ha portato avanti il progetto relativo ai prequel di Alien, con Prometheus e Covenant. Si tratta di lungometraggi a cui Ridey Scott teneva in maniera particolare, ma che non ha potuto del tutto portare a termine, considerando che la sua ideale trilogia è rimasta incompiuta.

Attualmente Ridley Scott ha finito di girare Napoleon con Joaquin Phoenix, e sta lavorando sul sequel de Il Gladiatore.