Napoleon: nuovo trailer ufficiale per il film con Joaquin Phoenix

Apple Original Films e Sony Pictures Entertainment presentano oggi un nuovo trailer ufficiale per Napoleon, il dramma storico di Ridley Scott in uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo a novembre (il 23 novembre, nel nostro Paese, distribuito da Eagle Pictures) prima di essere trasmesso in streaming sulla piattaforma streaming Apple TV+. Diretto da Ridley Scott a partire da una sceneggiatura di David Scarpa, “Napoleon” vede protagonista Joaquin Phoenix nel ruolo dell’Imperatore e condottiero, in una originale e personale visione del mito di Napoleone, dalle origini alla sua sfrontata scalata verso l’impero, vista attraverso il prisma della sua volatile quanto fortissima relazione con la moglie, il suo vero, unico amore, Josephine, interpretata da Vanessa Kirby.

Il film mostra le sue famose battaglie, la sua sfrenata ambizione e la sua incredibile mente strategica, degna di un leader militare straordinario, un vero e proprio visionario della guerra. Si tratta di una produzione di Apple Studios in collaborazione con la Scott Free Productions, “Napoleone” è prodotto dallo stesso Scott, Kevin Walsh, Mark Huffam e Joaquin Phoenix; Michael Pruss e Aidan Elliott sono invece i produttori esecutivi.

L’entusiasmo per il portfolio di film Apple Original continua a crescere sin dal debutto di Apple TV+, avvenuto ormai più di tre anni fa. Oltre a essere il primo servizio di streaming ad essersi aggiudicato l’Oscar per il miglior film con “CODA”, il cortometraggio animato Apple Original “Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo” ha poi recentemente vinto l’Oscar per il miglior cortometraggio d’animazione. “Napoleon” sarà presentato in anteprima, come altri film Apple Original, tra cui “Tetris”, interpretato da Taron Egerton; l’acclamato documentario “STILL: la storia di Michael J. Fox”; il documentario, selezione del Sundance, “Stephen Curry: Underrated”; “Ghosted”, un film d’azione e avventura ad alto contenuto di romanticismo con Chris Evans e Ana de Armas; “Killers of the Flower Moon”, il film in uscita domani con i premi Oscar Leonardo DiCaprio e Robert De Niro e l’esordiente Lily Gladstone, del regista premio Oscar Martin Scorsese; il thriller di spionaggio “Argylle”, con Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, John Cena, Dua Lipa, Ariana DeBose e Samuel L. Jackson e altri ancora.

Sinossi:

Napoleon racconta l’epica ascesa e caduta dell’imperatore francese Napoleone Bonaparte, interpretato dal premio Oscar Joaquin Phoenix e diretto dal leggendario regista Ridley Scott. Il film ripercorre l’inarrestabile scalata al potere di Bonaparte attraverso la burrascosa relazione con il suo unico vero amore, Giuseppina, mostrando le visionarie strategie politiche e militari del grande condottiero in alcune delle scene di battaglia più realistiche e spettacolari mai realizzate.

