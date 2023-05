Beau ha paura: stasera l’incontro del regista col pubblico di Milano e Bologna

Il regista Ari Aster incontrerà il suo pubblico in videocollegamento per un esclusivo Q&A su Beau ha paura: questa sera a Milano e Bologna.

I Wonder Pictures ha annunciato che Ari Aster, visionario regista di Beau ha paura, incontrerà il pubblico di due cinema italiani oggi, lunedì 22 maggio, per rispondere, in video collegamento, alle domande degli spettatori alla fine della proiezione del film: i fortunati cinema saranno il Beltrade di Milano e il Pop Up Arlecchino di Bologna.

Il pluripremiato giovane regista Ari Aster, già autore di culto recentemente definito da Martin Scorsese “una delle più straordinarie nuove voci del mondo del cinema”, dopo Hereditary, presentato al Sundance nel 2018 e Midsommar, inserito fra i dieci migliori film indipendenti del 2019, è tornato a stupire il pubblico con una vicenda inquietante che restituisce il caos emotivo e l’incertezza collettiva dei nostri giorni.

Beau ha paura è la strabiliante odissea di un uomo che deve affrontare un viaggio verso l’ignoto, per scoprire i segreti inconfessabili che hanno segnato irrimediabilmente la sua esistenza in un racconto cinematografico audace e adrenalinico con protagonista il premio Oscar Joaquin Phoenix (Lei, Joker). Un film suggestivo e straniante, impetuoso e travolgente con il suo implacabile umorismo nero.

Nelle sale dal 27 aprile, il film in Italia ha totalizzato il miglior secondo incasso a livello mondiale dopo gli USA e continua a far parlare e ad accendere dibattiti e discussioni – tanto che per descriverlo sono stati scomodati Dante, James Joyce, Kafka, Bob Dylan…

Scritto, diretto e prodotto da Ari Aster, Beau ha paura presenta un cast che include inoltre Nathan Lane (vincitore di un Emmy per “Only Murders in the Building” Tv, “The Producers – Una gaia commedia neonazista”), la candidata all’Oscar e al Golden Globe Amy Ryan (“Il ponte delle spie”, “Birdman”, “Gone Baby Gone”), con l’attrice nominata al Golden Globe Parker Posey (la serie tv “The Staircase – Una morte sospetta”, “Café Society”, “Scream 3”, “Superman Returns”, “BladeTrinity”) e la vincitrice di Grammy Patti LuPone (“American Horror Story” Tv, “L’accademia del bene e del male”).

