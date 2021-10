WhatsApp: in arrivo una feature per valutare le risposte degli account business

Le pagine di WABetaInfo ci comunicano spesso novità in anteprima per quel che riguarda l’ecosistema di WhatsApp, sempre pronto ad aggiornarsi con diverse succose novità per ogni tipo di utente. Anche questa volta, come la precedente in cui vi abbiamo parlato delle storie relative agli account business (qui il nostro approfondimento), si tratta di questo settore.

Nello specifico, la compagnia è al lavoro per una funzionalità che dovrebbe permettere una vera e propria valutazione dei messaggi ricevuti da parte delle compagnie, con un semplice bottone accessibile tenendo premuto su un qualunque contenuto e recandosi nelle impostazioni dedicate, come se si dovesse inoltrare un messaggio.

Stando a quanto dichiarato, questo tipo di valutazione da parte degli utenti dovrebbe permettere alle compagnie di capire il feedback generale delle persone con cui hanno comunicato, anche se nulla sembra pronto a entrare nello specifico. Ogni valutazione infatti risulterebbe del tutto autonoma, e pare non verrà specificato né quale messaggio viene valutato e né chi si è occupato di fornire il proprio giudizio, con l’obiettivo di dare un’idea solamente generale alle compagnie.

Procedendo con l’operazione, in ogni caso, nessuno otterrebbe informazioni specifiche, il che permette quindi il completo anonimato di chi decide di valutare degli specifici messaggi degli account business. Il tutto risulta quindi pienamente in linea con l’obiettivo della crittografia end-to-end, che non fa “uscire” per nessun motivo i messaggi dalle chat, rendendoli di conseguenza invisibili anche per WhatsApp.

Pur trattandosi di una feature alquanto utile per gli account business, va specificato che al momento pare non ci siano piani relativi al debutto della funzionalità per ogni tipo di profilo, e all’effettivo una novità del genere non avrebbe molto senso all’infuori del settore delle imprese. La feature ha già comunicato ad apparire in beta su iOS e Android, ma non sappiamo sé e quando avrà modo di essere ufficialmente lanciata.