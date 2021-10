WhatsApp permetterà di visualizzare le storie degli account dalle info?

La nuova feature di WhatsApp dedicata per ora solamente agli account Business potrebbe in seguito arrivare anche per i profili di tutti gli utenti.

Come da poco confermato dalle pagine di WABetaInfo, WhatsApp sta attualmente rilasciando una nuova funzionalità particolarmente utile per gli account business, e per chi segue questo tipo di profili. Attualmente, questi possono postare delle storie per aggiornare clienti e persone interessate, che funzionano in maniera identica alle altre, e possono essere visualizzate dalla scheda apposita.

Tuttavia, il colosso ha pensato a un metodo per migliorare la situazione, e il nuovo update infatti permette di visualizzare i suddetti contenuti recandosi nelle informazioni degli account in questione, premendo poi sull’icona del profilo (in maniera simile a Instagram).

Dopo il tap, nel caso in cui dei contenuti da vedere siano effettivamente presenti, l’applicazione chiederà agli utenti se questi desiderano solamente visionare la foto profilo per vederla in maniera più grande, o se sono invece interessati alle storie.

Come specificato sulle pagine di WABetaInfo, la feature in questione non è pensata al fine di sostituire il classico metodo di visualizzazione delle storie, visto che si aggiunge solamente a questo. Il tutto non è inoltre per il momento ancora pensato per arrivare sui normali profili, ma la compagnia potrebbe lavorare al tutto con dei prossimi aggiornamenti, anche se non c’è alcuna conferma a riguardo.