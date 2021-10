Lucca Comics & Games 2021, Cinema e Serie TV: Tutti gli appuntamenti

Anche per il Lucca Comics & Games 2021 ci saranno una serie di eventi esclusivi e imperdibili con film e protagonisti dell’entertainment nella sua Area Movie. Ecco un pratico calendario per non perdere neppure un appuntamento in programma: ecco date, luoghi e titoli spalmati sui quattro giorni del festival.

Per gli appassionati che seguiranno la manifestazione non resta che prendere carta e penna e segnare tutti gli appuntamenti dell’Area Movie di Lucca Comics & Games 2021.

VENERDI 29 OTTOBRE

CINEMA ASTRA

Ore 11.00 Frank Miller – American Genius (Documentario, USA, 109’) A seguire Frank Miller Masterclass

Ore 17:00 Dune (Warner Bros. Ent., USA, 145’)

CINEMA MODERNO

Ore 15:00 Netflix presenta: The Witcher – La serie Incontro con la showrunner Lauren Schmidt Hissrich, la costume designer Lucinda Wright, il production designer Andrew Laws e gli attori Kim Bodnia e Joey Batey. Modera Gianmaria Tammaro.

SABATO 30 OTTOBRE

CINEMA ASTRA

Ore 11:00 Nexo Digital presenta: Yaya & Lennie. The Walking Liberty – Proiezione in anteprima (Italia, 98’) a seguire: Masterclass Anatomia di una scena, con il regista Alessandro Rak insieme a Marino Guarnieri e Dario Sansone.

Ore 14:00 The Walt Disney Company Italia presenta: Encanto – Masterclass con proiezione contenuti esclusivi e con gli artisti italiani Giovanni Rigano e Massimo Rocca che hanno realizzato la Graphic Novel Global del film.

Ore 18:00 Italia1 e Warner Bros. Ent. Italia presentano: Superman & Lois – Proiezione in anteprima dei primi due episodi della serie Episodio 1 – Pilot “A Smallville” (64’) Episodio 2 – “L’Eredità” (44’)

Ore 20:30 Warner Bros. Ent. Italia presenta: Matrix Night – Matrix (USA, 1999, 136’) – proiezione del primo film della saga a seguire: un contenuto speciale con interviste al cast del nuovo Matrix: Resurrections.

CINEMA CENTRALE

Ore 10:30 Vivo! – Proiezione in anteprima (Italia, 85’)

Ore 14:30 Rainbow e Rai Ragazzi presentano: Pinocchio and Friends – anteprima mondiale Con la partecipazione dei protagonisti Pinocchio e Freeda e del creatore Iginio Straffi.

Ore 17:00 Meander (Rai4, Francia, 87’) Introduce Andrea Fornasiero

Ore 19:00 The Night House – La casa oscura (The Walt Disney Company Italia, USA, 108’)

DOMENICA 31 OTTOBRE

CINEMA ASTRA

Ore 11:00 Tuono – Proiezione in anteprima (Italia, 60’) Una collaborazione Lucca Comics & Games – FISH-EYE Digital Video Creation – RAI

Ore 17:00 Dopesick-Dichiarazione di Dipendenza – Anteprima Nazionale Ep. 1 – First Bottle Ep. 2 – Breakthrough Pain Su Disney + dal 12 novembre.

Ore 20:00 Sony Pictures presenta: Ghostbusters: Legacy – Proiezione in anteprima (USA, 124’) v.o. sub ita

CINEMA CENTRALE

Ore 13:30 Prisoners of the Ghostland (Minerva Pictures, USA, 103’)

Ore 16:00 My Hero Academia THE MOVIE: World Heroes Mission – Proiezione in anteprima (Nexo Digital, Giappone, 104’) v.o. sub ita

Ore 18:30 Antlers – Spirito Insaziabile (The Walt Disney Company Italia, USA, 109’)

Ore 21:00 Eagle Pictures e Paramount Pictures presentano: Scream – Chi urla muore (USA, 1996, 111’) Proiezione del cult movie che ha riscritto le regole dell’horror

LUNEDI’ 1 NOVEMBRE

LUNEDI 1° NOVEMBRE CINEMA ASTRA Ore 11:00 RaiPlay presenta: Stalk – Proiezione in anteprima dei primi due episodi della seconda stagione Incontro con il regista Simon Bouisson e i due protagonisti Théo Fernandez e Aloïse SAUVAGE.