The Night House – La Casa Oscura arriverà il 27 ottobre su Disney+

Il 27 ottobre arriverà su Disney+ The Night House, che sarà proiettato anche al Lucca Comics & Games 2021 il 30 ottobre.

22—Ott—2021 / 8:52 AM

Disney+ ha annunciato che in Italia The Night House – La Casa Oscura di David Bruckner debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming il 27 ottobre 2021, all’interno di Star. Online è stato pubblicato anche un trailer dedicato.

Ecco il il filmato.

Inoltre, sabato 30 ottobre Lucca Comics & Games 2021, la 55^ edizione del festival internazionale del fumetto, del cinema d’animazione, dell’illustrazione e del gioco che si svolgerà dal 29 ottobre al 1° novembre, ospiterà la proiezione speciale del film.

Questa è la sinossi:

Sconvolta dalla morte inaspettata di suo marito, Beth (Rebecca Hall) è rimasta sola nella casa sul lago che lui le ha costruito. Cerca di fare del suo meglio per tenere tutto sotto controllo, ma poi arrivano gli incubi. Visioni inquietanti di una presenza nella casa che la chiama con un fascino spettrale. Contro il parere dei suoi amici, inizia a scavare tra le cose di suo marito, alla ricerca di risposte. Quello che trova sono segreti strani e inquietanti, un mistero che è determinata a svelare.

The Night House – La Casa Oscura è interpretato da Rebecca Hall (Holmes & Watson – 2 de menti al servizio della regina, Christine), Sarah Goldberg (Barry, Elementary), Vondie Curtis Hall (58 minuti per morire – Die Harder, La baia di Eva), Evan Jonigkeit (Togetherish, Sweetbitter) e Stacy Martin (Vox Lux, Nymphomaniac).