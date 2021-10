Apple stava lavorando ad un ‘Apple Watch Pro’, poi non se ne fece nulla

Ad oggi Apple ha differenziato i suoi smartwatch, gli Apple Watch, esclusivamente proponendoli in dimensioni diverse, a parità di potenza e feature. Una nuova indiscrezione rivela come Apple in passato avesse preso in considerazione l’idea di proporre anche un Apple Watch Pro, dotato di specifiche superiori rispetto al modello base.

Il progetto risale al 2015, Apple era intenzionata a diversificare la sua offerta di smartwatch in modo simile a ciò che avviene da anni con iPhone ed iPad. Forse la nuova linea Apple Watch Pro avrebbe avuto specifiche più avanzate – soprattutto in termini di qualità del display e sensori per la salute -, oltre che materiali premium (come cassa e cinturino in titanio). Alla fine non se ne fece nulla.

La notizia ci arriva dall’account Twitter AppleDemoYT, che in queste ore ha messo le mani proprio su un’unità demo – un prototipo di prova – dell’Apple Watch risalente a quegli anni. Il codice dell’unità di demo menziona un misterioso e mai annunciato Apple Watch Pro, assieme ad altre versioni dello smartwatch poi effettivamente uscite sul mercato — come Apple Watch Sport e Apple Watch Edition.

Chissà, magari in futuro Apple tornerà sui suoi passi proponendo realmente Apple Watch con potenza diverse. Per il momento sembra che Apple sia ancora interessata a proporre esclusivamente smartwatch con dimensioni del quadrante diverse. A tal proposito, sembra che l’Apple Watch Series 8 potrebbe arrivare sul mercato in ben tre diverse taglie.