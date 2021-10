Apple Watch Series 8 cambierà tutto? Tre diversi modelli e display più grande

Si inizia a parlare dell'Apple Watch Series 8: secondo un insider per la prima volta sarà venduto in tre diverse dimensioni, inclusa una molto più grande del solito.

Con la prossima generazione del suo smartwatch Apple si prepara a fare un grande salto: l’Apple Watch Series 8 potrebbe infatti essere disponibile in tre diversi tagli, incluso un modello con uno schermo molto più ampio. A suggerirlo è il Ross Young, N.1 di Display Supply Chain Consultants — già noto per avere anticipato in passato diverse mosse dei big del tech.

Fino ad oggi Apple ha messo in commercio due diverse versioni dei suoi Apple Watch. Oggi l’Apple Watch Series 7 è venduto in due formati: con quadrante da 41 mm e quadrante da 45 mm. Il prossimo anno l’azienda potrebbe riprendere queste dimensioni e aggiungere un terzo modello, con un quadrante ancora più grande. Young non fornisce dettagli sulle possibili dimensioni del terzo modello.

Don't be surprised if there are 3 sizes next year… — Ross Young (@DSCCRoss) October 12, 2021

Una soluzione in linea con alcuni importanti cambiamenti introdotti da WatchOS, che supporta per la prima volta un tastierino qwerty. Sappiamo, poi, che Apple sta anche lavorando a nuovi sensori: forse uno per i livelli glicemici, più probabilmente un termometro integrato per rilevare la temperatura corporea.

L’Apple Watch Series 8 – con ogni probabilità – debutterà tra settembre e ottobre del 2022. Insomma, bisogna aspettare un anno esatto.