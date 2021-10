Inside Dune: Wandering the Desert with My Friends, nuovo dietro le quinte con Jason Momoa

Jason Momoa torna con un altro dei suoi video di backstage da Dune con Inside Dune: Wandering the Desert with My Friends, girato nel Wadi Rum.

Periodicamente, Jason Momoa sta pubblicando, sul suo canale YouTube ufficiale, nuovi video di backstage risalenti alle riprese del Dune di Denis Villeneuve (qui e qui i primi due). Oggi vi presentiamo l’ultimo (almeno per ora), intitolato Inside Dune: Wandering the Desert with My Friends. Queste le parole utilizzate dall’attore come commento e presentazione al video:

Durante la mia pausa pranzo e le ore libere durante le riprese di Dune, mi sono avventurato e girato un po’ di roba con i miei amici nel Wadi Rum. Uno dei posti più fantastici in assoluto.

Dune, un’epica avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

