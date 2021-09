Dune Awaits: Jason Momoa pubblica un dietro le quinte del suo personaggio, Duncan Idaho

Dune Awaits: Becoming Duncan Idaho è un minidocumentario in cui Jason Momoa ci presenta il suo personaggio nel film e il suo lavoro di preparazione atletica.

Duncan Idaho è un personaggio importante in Dune, essendo non solo un capo militare ma un mentore e modello per Paul Atreides: nel film di Denis Villeneuve è interpretato da Jason Momoa, che ha pubblicato sul suo canale YouTube un breve, ma intenso documentario di tre minuti dal titolo Dune Awaits: Becoming Duncan Idaho in cui si approccia al personaggio e ci mostra gli allenamenti e gli stunt a cui si è sottoposto per entrare nella parte.

Dune, un’epica avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

