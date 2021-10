Inside Dune: nuovo dietro le quinte con Jason Momoa del film di Denis Villeneuve

Jason Momoa ha pubblicato un nuovo video di backstage auto-prodotto dal titolo Inside Dune: Working with one of my idols dedicato a Denis Villeneuve.

Dopo Dune Awaits: Becoming Duncan Idaho Jason Momoa torna a pubblicare un dietro le quinte di Dune, questa volta dedicato al suo ultimo regista, Denis Villeneuve, e del rapporto instaurato sul set di Dune, con Inside Dune: Working with one of my idols.

