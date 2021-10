Facebook, Mark Zuckerberg anticipa i nuovi prodotti per la realtà virtuale

Facebook lavora alla nuova generazione dei suoi prodotti per la realtà virtuale e aumentata. In queste ore sia Mark Zuckerberg che Andrew Bosworth – il nuovo CTO dell’azienda – si sono fatti ritrarre mentre provavano i nuovi prototipi di Reality Labs, il dipartimento di Facebook che si occupa di realtà virtuale.

Il visore mostrato nelle foto non è molto diverso dagli ultimi Oculus presenti sul mercato. Mark Zuckerberg, ad ogni modo, lo definisce un visore con ‘retina resolution’, buzz word che indica un’altissima densità di pixel.

Nella foto pubblicata da Bosworth si vede invece un visore più interessante con un design inedito rispetto all’attuale offerta della Oculus: “è simile a come viene descritto il futuro visore della Apple”, commenta il magazine The Verge.

Proud of the research Michael Abrash's team is working on at FRL-R Redmond—excited to get an early look at some of the technologies that will underpin the metaverse (we work on several prototype headsets to prove out concepts, this is one of them. Kind of. It's a long story.) pic.twitter.com/Yi9xjy5HmG

