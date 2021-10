Tesla produrrà una birra ufficiale, si chiama GigaBier

Tesla torna a flirtare con gli alcolici. Dopo la tequila in edizione limitata arriva anche una birra ufficiale: si chiamerà GigaBier.

Tesla produrrà una birra? Lo ha annunciato Elon Musk durante la Giga Fest, l’evento d’inaugurazione della Gigafactory di Berlino. Durante la presentazione della fabbrica Musk aveva anche parlato dei prossimi obiettivi dell’azienda: la prima Model Y Made in Europe dovrebbe arrivare già a novembre, a pieno regime, tra minimo un paio di anni, gli stabilimenti europei di Tesla dovrebbero produrre 500.000 auto all’anno.

La birra ufficiale di Tesla potrebbe chiamarsi GigaBier ed è ovviamente un omaggio alla cultura tedesca. Elon Musk ha mostrato un’immagine teaser della bottiglia della bevanda alcolica, ispirata alle linee futuristiche del Tesla Cybertruck.

Non sarebbe nemmeno la prima bevanda alcolica prodotta ufficialmente da Tesla. L’anno scorso la casa automobilistica aveva messo in vendita una tequila in edizione limitata da ben 200 dollari a bottiglia.

Costruiremo una stazione dei treni proprio all’interno della proprietà. La fabbrica sarà abbellita con diversi graffiti, ricopriranno tutti gli esterni. Credo che sarà piuttosto figo. Ne abbiamo già creati alcuni e sì, produrremo anche una birra

ha detto Elon Musk parlando della nuova Gigafactory di Berlino. La fabbrica dovrebbe diventare operativa entro la fine del 2021, anche se manca ancora l’autorizzazione finale da parte delle istituzioni locali.