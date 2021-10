La prima Tesla prodotta a Berlino a novembre, Gigafactory operativa entro fine anno

Tutto pronto per la Gigafactory di Berlino: la prima Tesla Model Y prodotta in Europa potrebbe arrivare a novembre. Lo ha annunciato Elon Musl durante la Giga Fest.

Ormai ci siamo: la prima fabbrica europea di Tesla potrebbe diventare operativa tra solamente pochi mesi. La primissima Tesla prodotta a Berlino molto probabilmente sarà assemblata già a novembre. Lo ha promesso Elon Musk durante la grande festa d’inaugurazione – aperta alla popolazione locale – dello stabilimento, che si è tenuta questo sabato.

La Gigafactory di Berlino inizialmente produrrà il crossover Tesla Model Y, una delle vetture di punta della casa automobilistica americana. Entro la fine del 2022 – auspica sempre Musk – la fabbrica europea dovrebbe arrivare a produrre tra le 5.000-10.000 unità al giorno, dando un’importante boost alla capacità di produzione globale di Tesla — in continua crescita, anche durante una delle peggiori crisi dell’automotive. Ma non solo: produrre in Europa significa anche abbattere i costi e gli oneri fiscali d’importazione, con conseguenze positive per il prezzo finale dei veicoli. Insomma, Tesla potrebbe potenziare – di molto – la sua dominance nel mercato europeo.

L’evento di inaugurazione – chiamato Giga Fest – ha visto la partecipazione dello stesso Elon Musk, molte le iniziative organizzate per l’evento: musica dal vivo, food truck di ogni tipo, gadget e ovviamente anche la possibilità di provare le auto di Tesla. Durante la festa sono stati organizzati anche diversi tour nel cantiere della Gigafactory, ormai quasi terminata.

Nonostante i festeggiamenti, Tesla deve ancora ricevere l’autorizzazione finale da parte delle istituzioni locali — era stata proprio questa urgenza a spingere Musk a visitare di persona la Germania questa estate, dopo il suo soggiorno di piacere a Firenze.

A pieno regime, la Gigafactory di Berlino dovrebbe essere in grado di produrre mezzo milione di auto all’anno, dando impiego ad oltre 12.000 persone.