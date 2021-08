Elon Musk fa il punto della Gigafactory con la politica tedesca, continua il tour europeo

Finito il tour di Firenze, Elon Musk ha preso il suo jet privato ed è atterrato in Germania, dove ieri ha incontrato alcuni politici del Land di Brandeburgo e il Ministro dell’Economia Joerg Steinbach. Sul tavolo il futuro della Gigafactory che sorgerà nell’area industriale di Berlino.

Tesla investirà sull’area 5,8 miliardi di euro. I lavori della Gigafactory europea stanno procedendo a rilento ed è ormai evidente che l’azienda non riuscirà ad inaugurarla entro la fine del 2021, come inizialmente sperato. Peraltro, l’ente locale che si occupa delle sull’ambiente deve ancora approvare definitivamente il progetto.

“Grazie a te e alla tua famiglia per la visita, Elon!”, ha detto il ministro Joerg Steinbach. “Ho avuto una riunione serale molto tranquilla con Elon Musk. In un’atmosfera di reciproca fiducia, abbiamo trattato alcune delle ultime questioni rimaste”.

Questo venerdì il cantiere della Gigafactory aprirà le porte a Armin Laschet, il politico della CDU che prenderà il testimone lasciato da Angela Merkel e che potrebbe quindi diventare il prossimo cancelliere federale della Germania.

Prima della visita in Germania, Elon Musk aveva raggiunto la sua famiglia in Toscana per una visita di Firenze, dove era stato guidato dal sindaco Dario Nardella in persona.