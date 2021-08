La visita di Elon Musk a Firenze in compagnia della fidanzata Grimes

Nella giornata di ieri Elon Musk ha visitato la città di Firenze in compagnia della sua fidanzata, l’artista Grimes. Il fondatore di Tesla e SpaceX è stato accompagnato dal sindaco Dario Nardella in persona, per un tour a porte chiuse di Palazzo Vecchio e, successivamente, degli Uffizi.

“Visitate la città di Firenze“, lo si sente dire con un forte accento in un video pubblicato sull’account Instagram di Nardella.

Come già successo con altre visite europee del patron di Tesla e SpaceX, non è esattamente chiaro quale fosse lo scopo del viaggio. Solamente una visita di piacere, o c’è altro? Secondo alcune speculazioni, Musk potrebbe essersi incontrato con i vertici della Leonardo. La presenza di Grimes fa comunque presupporre che – se non in via esclusiva – l’imprenditore avesse comunque l’intenzione di prendersi alcuni giorni per visitare la città italiana e staccare la spina. La famiglia di Musk si trovava già in Italia da circa una settimana.

Il jet privato di Elon Musk è atterrato nell’aeroporto di Peretola (FLR) questo sabato, mentre la visita agli Uffizi è di ieri pomeriggio.

L’imprenditore si sarebbe intrattenuto nel museo per oltre un’ora e mezza, facendo diverse domande sulle opere esposte e prendendosi un po’ di tempo per scattare qualche selfie. “Ad Astra”, ha poi scritto sul libro dedicato alle firme dei visitatori del museo.