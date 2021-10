Samsung Galaxy S22: la serie supporterà la ricarica fino a 25 W?

Sembra che la serie Samsung Galaxy S22 potrebbe non supportare la ricarica veloce oltre i 25 W, un risultato non particolarmente roseo per gli utenti.

Sembra non manchi molto per poter finalmente ammirare i dettagli dei nuovi Samsung Galaxy S22, visto che – come riporta SamMobile – potremmo assistere a una presentazione già a febbraio 2022. Stando ad alcune delle informazioni leakate, sembra che i nuovi S22+ e S22 Ultra avranno una ricarica ultra veloce fino a 45 W, ma un nuovo report ha parlato di come la situazione potrebbe non essere così rosea, in quanto ha potenzialmente smentito il tutto.

Le varianti di Galaxy S22 (SM-S9010), Galaxy S22+ (SM-S9060) e Galaxy S22 Ultra (SM-S9080) sono state certificate in Cina, ma il dispositivo testato offre la ricarica a 25 W con USB di tipo C, lo stesso già disponibile per diversi dispositivi del colosso rilasciati. C’è da dire che il tutto non è stato ovviamente confermato da parte della compagnia, ed è comunque possibile che i nuovi dispositivi della serie S22 offrano possibilità migliori per quel che riguarda la ricarica.

Considerando inoltre i report particolarmente in contrasto per quel che riguarda questo dettaglio, possiamo comunque attendere delle piacevoli sorprese da parte del colosso sudcoreano, che speriamo non ci mettano molto ad arrivare, visto che molti fan sono in attesa di scoprire tutti i dettagli relativi alla linea degli S22.

È possibile che nel corso dei prossimi mesi i leak in merito alla nuova serie non mancheranno, considerando anche nel mentre che diverse informazioni sono già emerse, approfondendo alcuni specifici dettagli in merito ai nuovi device, che ovviamente non sono ancora stati confermati da parte della compagnia. Vi abbiamo recentemente parlato in un nostro approfondimento dedicato, che trovate a questo link, di alcuni specifici dettagli spuntati in rete grazie alle cover dei nuovi telefoni realizzati da Samsung, che potrebbero tra le altre cose avere un nome diverso rispetto a quanto chiacchierato.